Уникальные исторические артефакты подарили Центральному архиву Минобороны РФ

10 марта, в День архивов России Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации получил ценный дар от Дворца молодежи. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Во Дворце молодежи есть свой музей, посвященный боевой славе. Именно оттуда поступили переданные архиву реликвии: сотрудник Дворца Оксана Синичкина отдала в музей памятные семейные вещи, доставшиеся от деда.

Это предметы времен Великой Отечественной войны. Самые интересные артефакты из этой коллекции впоследствии передали в дар архиву Минобороны. В их числе карты, которыми Дмитрий Кузьмич Синичкин, один из преподавателей Подольских курсантов, пользовался во время Великой Отечественной войны.

Дмитрий Кузьмич служил преподавателем тактики в Подольском артиллерийском училище. В 1941 году он вместе с курсантами участвовал в битве под Москвой на Малоярославецком направлении, прошел боевой путь до освобождения Белграда, за что был награжден медалью, и завершил службу в 549‑м зенитном ракетном полку в Подольске.

«Среди переданных карт есть особенно редкий экземпляр — карта Берлина на русском языке. Такие карты использовались нашими войсками уже в послевоенное время, когда город был освобожден от фашистов. Экземпляров подобных карт сохранилось мало — это делает находку по‑настоящему уникальной. Подобные документы не просто фиксируют географию событий: они помогают точнее реконструировать послевоенную организацию войск, логистику и административное устройство города в тот период. Мы благодарны Дворцу молодежи и семье Синичкиных за столь ценный вклад в сохранение исторической памяти», — рассказал сотрудник Центрального архива Минобороны РФ Михаил Савельев.

Помимо ценных исторических документов, Дворец молодежи передал в дар архиву выставку «Слава воинам Отчизны» — коллекцию творческих работ учащихся методических классов учреждения. Все переданные материалы не только пополнят выставочный комплекс архива, но и станут важным ресурсом для патриотического воспитания молодежи.

