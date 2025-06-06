Уникальную трассу для дронов построили в Лыткарине

В Лыткарине появилась уникальная трасса для дронов — первая в городе специализированная учебная площадка для занятий FPV-полетами, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Она уже действует в Доме детского творчества и не имеет аналогов в регионе. Теперь у школьников города есть возможность осваивать перспективное направление дрон-рейсинг в современных условиях.

Занятия посещают 24 ребенка. Под руководством педагога они уверенно управляют квадрокоптерами в симуляторе Liftoff: Micro Drones, а также пробуют реальные полеты в помещении ДДТ. Итоговая аттестация проходила в виде соревнований на трех виртуальных трассах.

«Ребята хорошо освоили управление в симуляторе. Многие уже имеют собственное оборудование и тренируются на настоящих квадрокоптерах. Элементы трассы для занятий изготовлены силами объединений „КвадроМир“ и „Лыткаринский авиамодельный клуб“», — рассказала директор Дома детского творчества Вера Решетова.

В планах на следующий учебный год — проведение тренировок в «Арене Лыткарино», расширение трассы и установка системы засечки времени для проведения полноценных соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.



«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.