Уникальную программу профориентации для 9-классников развивают в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о передовой системе подгтовки кадров в столице. Так, с конца 2023 года действует не имеющая аналогов комплексная программа профориентации для учащихся 9-х классов, сообщает «Царьград» .

Флагманской площадкой этой программы является центр «Профессии будущего». Там школьники погружаются в иммерсивные экскурсии, используя новейшие технологии, включая VR, и посещают первый в России профориентационный 5D-кинотеатр.

Помимо этого, ребята проходят профтестирование и встречаются с представителями московских колледжей. Все это помогает им лучше ориентироваться на рынке труда, оценивая разнообразие профессий и возможности обучения в столице.

Следующий этап — практические занятия, основанные на базе современных мастерских и лабораторий, расположенных в нескольких десятках столичных колледжей, а именно в 48 учебных заведениях.

«Ребята работают на высокотехнологичном оборудовании и набираются опыта от студентов и педагогов. Затем посещают с экскурсиями потенциальных работодателей», — добавил Собянин.

С момента запуска проекта в программе комплексной профориентации приняли участие уже более 100 тыс. школьников. В текущем учебном году в ней участвуют свыше 45 тыс. девятиклассников.

Ранее в центре «Профессии будущего» были названы наиболее востребованные краткосрочные образовательные программы. Среди них — оператор станков с программным управлением, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварщик, слесарь механосборочных работ и токарь.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, столица предоставляет своим жителям развитую образовательную инфраструктуру для профессионального роста. Краткосрочные образовательные программы — это новый тренд в образовании и важный инструмент для решения кадрового дефицита в экономике города.