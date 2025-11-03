Уникальную книгу для детей представили в Щелкове

Книжка про театр, понятная ребенку, вышла из печати городском округе Щелково. В библиотеке № 3 прошла презентация иллюстрированного издания. Над книгой трудился коллектив Щелковского театра — для них это первый подобный опыт, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В интерактивном формате в Щелковской модельной библиотеке № 3 в ДК имени Чкалова прошла презентация детской книжки «Театральные сказки», которую подготовили и издали в коллективе Щелковского театра. В нее вошли семь сказок, написанных Ольгой Толкачевой и проиллюстрированных Аллой Катаевой.

«Наша театральная новинка, которая создана нашими прекрасными сотрудницами для юных зрителей. В Театральных сказках дети смогут узнать чуть больше о сказочном закулисье, о жизни артистов, музыкантов и даже музыкальных инструментов», — рассказала заместитель директора по художественно-творческой части Театрально-концертного центра «Щелковский театр» Ирина Полищук.

Книжку «Театральные сказки» передадут во все библиотеки муниципалитета, так что познакомиться с театральной жизнью смогут все желающие. Авторский коллектив надеется, что, прочитав книжку, ребята обязательно захотят пойти в Щелковский театр на спектакли.

«Мне кажется, библиотека это особое место, где живут книжки, и я рада, что наша тоже здесь окажется», — добавила автор сказок Ольга Толкачева.

Кроме презентации книги гости получили и музыкальный подарок в исполнении солистки щелковского эстрадно-духового оркестра Алены Белоусовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.