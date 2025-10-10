Уникальное лазерное лечение геморроя стали применять в больнице Сергиева Посада

Отделение платных услуг Сергиево-Посадской больницы информирует — теперь на базе медучреждения проводятся операции по лечению хронического геморроя лазером. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта практика пришла из Москвы и других крупных городов России, где такие операции поставлены на поток. Врачи Сергиево-Посадской больницы на протяжении нескольких лет осваивали эту технологию, активно практиковались и сейчас внедрили ее. Теперь избавиться от этой неприятной и откровенно мешающей нормально жить проблемы можно быстро — за считанные часы, эффективно и безопасно.

Как это работает? Через совсем небольшой прокол вводится тончайший лазерный зонд-световод, который направленной энергией иссушает, или, как выражаются врачи, «выпаривает» геморроидальные узлы, устраняя проблему без необходимости большой операции под наркозом, без больших разрезов и швов.

После процедуры пациент ощущает меньший дискомфорт, чем после классической хирургической операции, а уже через час уходит домой

Заживление проходит достаточно быстро и без проблем. Пациенту при выписке будут даны все рекомендации по уходу за оперированной зоной, а спустя две недели потребуется повторный визит к специалисту для осмотра.

В Сергиево-Посадской больнице этой технологией владеют два доктора: Максим Николаевич Простатов — врач-флеболог и проктолог, и Дмитрий Сергеевич Карпышев, врач-колопроктолог, лазерный хирург с внушительным международным опытом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.