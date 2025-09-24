Уникальная кухня: эксперты рассказали о черных пельменях на Кольском полуострове

Бренд-шеф конгресс-отеля «Меридиан» Максим Галецкий заявил, что арктическая кухня на Кольском полуострове и в других северных точках России уникальна: здесь готовят черные пельмени, печень трески, морошку и лосося, сообщает «ФедералПресс» .

«Черные пельмени символизируют нашу полярную ночь. Поначалу, когда мы только начали предлагать их посетителям, добавляя брусничный соус, многие удивлялись такому сочетанию продуктов, но быстро привыкли», — сказала эксперт кафе арктического стрит-фуда Ксения Поташева.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, арктическая кухня в последние годы развивается как новое направление российской гастрономии. Она основа на традиционных рецептах народов Севера, кафе и рестораны делают регион более привлекательным для туристов.

Развитие бренда «Арктическая кухня» всесторонне поддерживают и продвигают на уровне региональной власти. Рестораторы могут получить финансовую поддержку через «Губернаторский старт» на развитие своего дела, открытие франшизы, закупку оборудования или разработку собственного бренда.

