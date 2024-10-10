Умный сервис поможет рассчитать доход при оформлении соцпомощи в Подмосковье

На региональном портале продолжается обновление электронных услуг. Теперь к онлайн-услуге по оформлению экстренной помощи подключен умный сервис, который позволяет предварительно рассчитать уровень среднедушевого дохода семьи. Так, если доход на каждого члена семьи превышает прожиточный минимум, то пользователю будет направлено уведомление. Новый сервис позволит сократить количество отказов в предоставлении услуги. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оформить экстренную социальную помощь стало проще, теперь при подаче электронного заявления можно самостоятельно рассчитать доход семьи. Мы запустили такой цифровой сервис для удобства наших жителей. Отмечу, что с начала года за льготой обратились свыше 33 тыс. жителей, нуждающихся в помощи», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ежегодно эту меру поддержки оформляют свыше 40 тыс. жителей, а в бюджете этого года на нее предусмотрено более 517 млн рублей.

Услуга «Оказание экстренной социальной помощи» доступна на региональном портале для жителей, которые оказались в трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, повреждение жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий и т. д. Получить экстренную соцпомощь можно один раз в год.

Чтобы оформить услугу, необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Новый сервис, который подключили к заявлению, позволяет предварительно рассчитать среднедушевой доход семьи. При расчете учитывается доход за три календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявки. Например, если заявление подается в октябре, то учитывают доход за июнь, июль и август.

На портале госуслуг Подмосковья доступно более 380 услуг и функций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.