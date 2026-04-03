«Умные» стиральные машины перестали работать после обновления

Владельцы «умных» стиральных машин жалуются на сбои в работе после обновления

О проблеме рассказал портал Android Authority. Жалобы появились на Reddit и официальном форуме Samsung. Пользователи заявили, что после обновления прошивки техника оказалась фактически заблокирована.

По их словам, на дисплее исчезла возможность запустить стирку, а через мобильное приложение устройство также не включается. Обсуждение на Reddit собрало около 700 лайков и почти сотню комментариев.

Некоторые владельцы нашли временное решение: после нескольких сбросов к заводским настройкам машина начинает работать нормально. Однако официальных разъяснений от Samsung пока не поступало.

В комментариях пользователи иронизируют над ситуацией и выражают недовольство. Часть из них заявила, что предпочла бы обычную модель без «умных» функций, другие усомнились в необходимости регулярных обновлений прошивки для бытовой техники.

