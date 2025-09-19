Умные очки Ray-Ban Display за 800 долларов «заглючили» прямо на презентации

Фото - © Meta (организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Очки, работающие на операционной системе Android, несколько раз «глючили». Сначала у Цукерберга не получилось ответить на входящий звонок по WhatsApp*. Около двух минут предприниматель стоял на сцене и сгорал от стыда.

«Это очень плохо. Я не знаю, что вам сказать, ребята», — твердил бизнесмен.

ИИ дал сбой и во время распознания еды. Стоимость умных очков — 800 долларов, продажи стартуют в США в офлайн-магазинах. В начале следующего года гаджеты привезут в Канаду, Великобританию, Францию и Италию.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

