Умер первый капитан парусника «Мир» Виктор Антонов

18 февраля скончался Виктор Антонов, первый капитан знаменитого парусника «Мир». Заслуженный мастер спорта СССР ушел из жизни в 88 лет. Информацию подтвердили в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова, передает «Бриф24» .

По словам дочери Антонова, последнее время он жил на даче, сохраняя активный образ жизни: много ходил пешком и купался в озере до осеннего похолодания. В январе состояние здоровья резко ухудшилось из-за перенесенного инсульта, после чего родственники забрали его к себе. Оправиться от тяжелого удара ему, к сожалению, не удалось.

Виктор Антонов являлся почетным работником морского флота РФ. Именно под его началом парусник «Мир» добился целого ряда побед в престижных соревнованиях учебных парусных судов.

Церемония прощания запланирована на пятницу, 20 февраля, в крематории на Шафировском проспекте. После этого прах будет захоронен на Богословском кладбище, где покоится его отец.

