Умер экс-главред «Огонька» Виталий Коротич

На 90-м году жизни скончался бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич. Он возглавлял журнал с 1986 по 1991 год, сообщает SHOT .

Журналист умер накануне в одной из столичных больниц, куда был доставлен с сердечным приступом. Церемония прощания с Виталием Алексеевичем пройдет 2 октября. Коротича похоронят на Алексеевском кладбище, где покоятся его родные.

Виталий Коротич родился 26 мая 1936 года в Киеве. После окончания Киевского медицинского института стал кардиологом и занимался научной деятельностью. В 1960-е годы начал литературную карьеру, сотрудничал с изданиями, писал стихи и переводы, был избран в правление Союза писателей СССР.

В 1986 году Коротич был назначен главредом журнала «Огонек», который под его руководством стал символом перестройки. В 1989 году Виталия Алексеевича признали «Международным редактором года» по версии World Press Review.

В 1991 году переехал в США, где преподавал в Бостонском университете и продолжал сотрудничать с российскими СМИ как обозреватель. После возвращения в Москву к редакторской работе не возвращался.

Ранее стало известно, что на 70-м году жизни умер писатель Александр Бушков — автор «Охоты на пиранью» и десятков других исторических романов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.