На 70-м году жизни умер писатель Александр Бушков — автор книги «Охота на пиранью, сообщает Mash .

Также он был автором десятков других исторических романов. Писатель умер из-за обострившейся на фоне коронавируса пневмонии. Ему было 69 лет.

В 1981 году Бушков получил премии за повесть «Варяги без приглашения» и не раз номинировался на «Аэлиту» и «Роскон».

Ранее советская актриса, прославившаяся ролью в картине «На всю оставшуюся жизнь», безответная любовь писателя Сергея Довлатова Тамара Уржумова скончалась 2 августа в Санкт-Петербурге.