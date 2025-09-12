Умерла безответная любовь Довлатова, звезда советского кино Тамара Уржумова

Советская актриса, прославившаяся ролью в картине «На всю оставшуюся жизнь», безответная любовь писателя Сергея Довлатова Тамара Уржумова скончалась 2 августа в Санкт-Петербурге. Ей было 79 лет, сообщает Voice .

Уржумова родилась 12 октября 1944 года. Она окончила Ленинградский театральный институт и начала свою карьеру на сцене театра, но широкую известность она получила благодаря работе в кино. Сниматься актриса начала в 1969 году в фильме «Проводы белых ночей». Особую популярность ей принесла роль жены Крамина в картине «На всю оставшуюся жизнь».

Когда Уржумовой был 21 год, она познакомилась с писателем Сергеем Довлатовым. Он влюбился в нее без памяти и писал красивые письма. Он называет ее чудесной девушкой, которая в будущем станет замечательной женщиной. Однако Уржумова не отвечала взаимностью Довлатову и просила не писать ей.

«Вы категорически просите не писать вам больше и не звонить. Я не буду делать ни того, ни другого. Но происходит какая-то чертовщина. Я все время думаю о вас. И вспоминаю каждую мелочь, с вами связанную. Я писал, что полюбил вас», — писал Довлатов.

