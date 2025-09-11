Умерла звезда фильма «Гремлины» Полли Холлидей

Американская актриса Полли Холлидей скончалась в возрасте 88 лет. Об этом заявил ее театральный агента Деннис Аспленд, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

По словам мужчины, Холлидей ушла из жизни 9 сентября. В этот момент она находилась у себя дома в Нью-Йорке. Причины смерти он не раскрыл.

Актриса начала свой творческий путь в 1972 году. Она прославилась благодаря сериалу «Элис», за роль в котором даже была удостоена премии «Золотой глобус». Кроме того, зрителям актриса полюбилась, сыграв миссис Руби Дигл в фильме «Гремлины».

Также Холлидей снималась в таких лентах, как «Ловушка для родителей», «Бунтарка», «Луна над Парадором» и т. д.

Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР Агнессы Петерсон. Она скончалась после продолжительной болезни в возрасте 89 лет.