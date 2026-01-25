Умер бывший гитарист группы «Любэ» Юрий Рыманов

Скончался экс-гитарист группы «Любэ» 69-летний Юрий Рыманов, подробностей о его смерти е рассказали, сообщает РЕН ТВ .

«Ушел наш Юра… Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться», — говорится в некрологе коллектива.

Участники группы отметили, что гитарист привнес в коллектив особую творческую атмосферу, а профессиональный уровень Рыманова называли ориентиром, к которому всегда стремились другие.

Свою сценическую деятельность музыкант начал в 21 год. В 1977 году он выступал вместе с поэтом и певцом Владимиром Высоцким в составе ВИА «Шестеро молодых». В группе «Любэ» он работал с 1998 по 2008 год.

