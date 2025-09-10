Уловки для повышения цены: эксперт рассказал, чего ждать от новых iPhone

Apple повышает стоимость моделей за счет увеличения минимального объема памяти, а поддержки российского магазина приложений в новых системах ждать не стоит, сообщил РИАМО ведущий iOS-разработчик Сергей Москвин.

«Минимальный объем памяти теперь — 256 гигабайт, и через такое изменение Apple, похоже, проводит скрытое подорожание iPhone», — сказал Москвин.

Он добавил, что перспектив появления RuStore в продукции Apple не наблюдается.

«Похоже, что именно так они и будут продаваться. <…> Не думаю, что она (поддержка RuStore — ред.) вообще там (в iOS — ред.) появится в сколько-нибудь обозримой перспективе. Apple ушла с российского рынка в 2022 году, поэтому у компании сейчас нет никаких объективных причин стараться соблюдать российское законодательство», — заключил эксперт.

На состоявшейся презентации Apple показала целый ряд новых устройств. Компания обновила линейку смартфонов, выпустив четыре модели iPhone 17, среди которых особенно выделяется сверхтонкий iPhone 17 Air толщиной всего 5,6 мм. Также Apple анонсировала стартовые цены на гаджеты, среди которых были представлены беспроводные наушники AirPods Pro 3, которые теперь умеют переводить разговоры на иностранных языках в реальном времени. Обновление коснулось и «умных» часов Apple Watch. Новинки представлены в трех версиях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.