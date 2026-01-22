Ульянова от Мособлдумы могут направить в состав палаты молодых законодателей

В ходе 127-го заседания депутаты Мособлдумы приняли постановление для включения кандидатуры Петра Ульянова в состав палаты молодых законодателей при Совете Федерации, передает корреспондент РИАМО.

«Работа в составе палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ ответственна и потребует не только эффективных решений. Она подразумевает и личностный, и профессиональный рост, который должен идти в ногу с динамичным развитием этого крайне важного коллегиального органа», — сказал Ульянов.

Петр Михайлович Ульянов является депутатом Совета депутатов городского округа Люберцы. Ранее его кандидатуру рассмотрели и одобрили на заседании Московского областного молодежного парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в условиях ограниченных ресурсов особую роль играет обучение и обмен опытом между муниципалитетами.

«Ресурсов либо не хватает, либо они ограничены. У нас, слава богу, скорее второй случай, и задача каждого человека, и участвующего в сегодняшнем совещании, и тех, кого вы объединяете, — все те цели и все те вызовы, которые перед нами стоят, реализовать. Не случайно мы регулярно проводили и дальше будем использовать практику семинаров, обучающих конференций по отраслям. Причем все чаще и чаще мы обучаем друг друга», — отметил Воробьев.

