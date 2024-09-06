В каждой из групп состоят один-два эксперта, которые координируют данную деятельность во взаимодействии с наблюдателями, рассказал член рабочей группы по общественному наблюдению, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

«На 28 избирательных территориях работают 28 мониторинговых групп», - сказал он.

Ульянов добавил, что все избирательные территории закрыты, поэтому эта работа ведется сейчас в дни голосования.

По информации Ульянова, прошлые выборы прошли достаточно спокойно.

«Мы выезжали в ряд территорий с информацией. Было очень удобно, потому что был Центр общественного наблюдения в Одинцове. Мы, фактически, все видели в режиме реального времени, могли поднимать записи то, что происходит на территории избирательных участков, связываться с нашими наблюдателями, которые находятся на участках, и поэтому все вопросы были видны и зафиксированы с помощью видеонаблюдения в ЦОН, поэтому нарушений либо заявлений провокации информационных на прошлых выборах не было», - сказал он.

Ульянов обратил внимание, что при провокационных ситуациях оперативно выезжает группа и с каждым случаем конкретно разбираются.

«Мы с вами можем вспомнить 2021 год, когда у нас были шкафы для хранения бюллетеней, сейф-пакеты, информация по досрочному голосованию, которое было на прошлых выборах в 2022 году, как раз на местных. Эти все вопросы разбирались более детально и более конкретно непосредственно в каждой территории с участием профессиональных экспертов и всех заинтересованных лиц», - сказал он.

Кто может стать наблюдателем

По информации Ульянова, войти в группу наблюдателей может человек, разделяющий кодекс этики общественного наблюдения.

«Это фундаментальные вещи, которые должны быть априори», - отметил эксперт.

Также человек должен хорошо ориентироваться в избирательных законодательствах и в тех процессах, которые происходят избирательных на территории Московской области.

Стать наблюдателем может человек, который по своей природе, способен слушать людей, их мнения и принимать взвешенные решения без эмоций. И пытаться свести эти стороны.

«Этот человек должен быть конфликтологом. И, собственно, это ключевые вещи, которыми должен обладать человек, чтобы войти в мониторинговую группу», - заключил Ульянов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.