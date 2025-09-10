сегодня в 18:07

Уличные светильники в Королеве станут современными и энергосберегающими

В рамках реализации губернаторской программы «Светлый город» продолжается масштабная модернизация системы уличного освещения в Королеве. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день рабочие уже установили опоры для уличных фонарей по восьми адресам. Следующим этапом станет подключение этих опор к электрической сети.

Проект охватывает улицы с высокой проходимостью и социальной значимостью, где вопрос качественного и надежного освещения имел особую важность:

ул. Сакко и Ванцетти, д. 26 — д. 30;

ул. Карла Маркса, д. 12;

пр-т Королева, д. 2Б;

ул. Калинина, д. 15;

ул. Марины Цветаевой, д. 27;

ул. Горького, д. 14Б;

мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 30;

мкр. Юбилейный, ул. Комитетская.

Список адресов для установки нового освещения был составлен на основе пожеланий жителей, собранных во время голосования на портале «Добродел».

Кроме того, в этом году планируется заменить 900 неэнергоэффективных светильников на светодиодные, а также провести модернизацию 27 шкафов управления наружным освещением с внедрением автоматизированной системы управления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.