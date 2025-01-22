Уличную сеть в Королеве обновят по 8 адресам в 2025 году
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В 2025 году уличную сеть в Королеве обновят по 8 адресам. Это стало возможным благодаря региональному проекту «Светлый город», сообщает пресс-служба администрации округа.
В городе новое уличное освещение появится по следующим адресам:
- ул. Сакко и Ванцетти, д. 26 — д. 30;
- ул. Карла Маркса, д. 12;
- пр-т Королева, д. 2Б;
- ул. Калинина, д. 15;
- ул. Марины Цветаевой, д. 27;
- ул. Горького, д. 14Б;
- мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 30;
- мкр. Юбилейный, ул. Комитетская.
Адресный перечень мест установки нового освещения сформирован на основании пожеланий жителей по итогам голосования на портале «Добродел».
Также в этом году планируется заменить 160 неэнергоэффективных светильников на светодиодные и модернизация 27 шкафов управления наружного освещения путем установки автоматизированной системы управления наружным освещением.
Программа «Светлый город» была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в начале 2017 года.
Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.