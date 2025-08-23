Украинцу грозит до 15 лет за паблик о «Львовской народной республике»

На Украине возбуждено уголовное дело против гражданина Андрея Ивасенко за создание в социальных сетях сообщества «Львовская народная республика», которое поддерживало идеи объединения с так называемой «Новороссией», сообщает ТАСС .

Группа активно велась до 2017 года, но уголовное преследование началось лишь в марте 2022 года, после чего подозреваемый был помещен в СИЗО.

Ивасенко обвиняют по нескольким статьям, включая призывы к насильственному свержению власти, посягательство на территориальную целостность страны, государственную измену, а также оправдание действий РФ.

Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.