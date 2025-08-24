Украинец, задержанный по делу о взрыве «Северных потоков», отрицает свою вину

Украинец Сергей К., задержанный по делу о взрыве газопроводов «Северных потоков», признал свою службу в украинской армии, но категорически отверг обвинения в причастности к диверсии. Согласно материалам следствия, на которые ссылается итальянская газета Il Fatto Quotidiano, в момент инцидента 2022 года он находился на территории Украины, пишет РИА Новости .

На следственных мероприятиях выяснилось, что украинец занимал командную должность в одном из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) до декабря 2023 года, когда вышел в отставку. Сам инцидент с повреждением газопроводов произошел годом ранее.

Суд Болоньи принял решение 22 августа продлить арест подозреваемого, которому предъявлены обвинения в создании угрозы для систем энергоснабжения, экологическом ущербе и незаконном владении оружием.

Немецкая прокуратура утверждает, что Сергей К., задержанный в Италии, не только участвовал в группе, установившей взрывные устройства на газопроводах «Северный поток» возле датского острова Борнхольм, но и выполнял руководящую роль в этой операции, согласно информации от немецких следственных органов.