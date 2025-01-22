Украинские мошенники скупают аккаунты российских детей для рассылок о лжетерактах

Мошенники с Украины начали массово скупать аккаунты российских детей в социальных сетях, чтобы затем запустить с них рассылку с призывами совершать диверсии и ложными сообщениями о терактах, сообщает SHOT .

Укромошенникам сейчас не удается создавать себе аккаунты из-за обязательной верификации хозяина СИМ-карты любого из российских операторов связи. В связи с этим они перешли на приобретение уже существующих в аккаунтов в соцсетях. С них злоумышленники «минируют» детсады, школы, больницы и другие соцучреждения.

Чаще всего действующий аккаунт покупается у российских школьников. Цена одной странички в соцсети — 7-10 долларов.

Один из таких эпизодов вскрыли правоохранители в Приморье. Там 17-летний молодой человек продал свой аккаунт хлопцам с Украины, а те с него зашли в чат к местным рабочим и начали распространять запрещенные лозунги. В результате горе-продавца вычислили.

Родителей просят серьезно поговорить со своими детьми на тему того, чем грозит такой «бизнес». Передача доступа к аккаунту третьим лицам может повлечь за собой две уголовные статьи — за заведомо ложный донос и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По первой грозит 2 года тюрьмы, по второй — 6 лет.