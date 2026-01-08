Украинские криптотрейдеры распродают майнинг-фермы из-за цен на электроэнергию

Украинские криптотрейдеры избавляются от майнинг-ферм из-за атак на подстанции и ТЭЦ, что делает биткойн-бизнес невыгодным и рискованным, сообщает Mash .

Частники вынужден избавляться от Asic-майнеров из-за высоких цен на электроэнергию. При круглосуточной работе один такой аппарат потребляет около 2340 кВт/ч в месяц, что сопоставимо с энергопотреблением шести 2-комнатных квартир. При тарифе примерно в 4,5 гривны содержание одного майнера обходится в 8,2 тыс. гривен. Доход от использования Antminer S19 Pro в среднем составляет около 6300 гривен. Таким образом, владельцы несут убытки в размере почти 1,9 тыс. гривен каждый месяц с каждого устройства.

Правоохранительные органы регулярно выявляют и закрывают нелегальные майнинговые фермы, которые уклоняются от уплаты налогов и крадут электроэнергию. В 2022 году была обнаружена и закрыта ферма, насчитывающая более 5 тыс. устройств, ущерб от деятельности которой составил около 260 тыс. долларов.

Удары по критической энергоструктуре упрощают поиск нелегальных майнинг-ферм, поскольку аномальное потребление энергии сразу привлекает внимание. Наибольшее количество нелегальных ферм расположено в Киевской области, где их деятельность зависит от электроснабжения, обеспечиваемого Ровенской АЭС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.