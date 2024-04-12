Украинская энергосистема стоит на пороге глобального кризиса

Глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан заявил, что последствия ударов по энергосистеме Украины будут катастрофическими для Киева. Он отметил, что массированный удар ВС РФ по топливно-энергетическому комплексу противника является ответом на попытки ВСУ атаковать российские нефтегазовые объекты.

Украинская энергосистема уже столкнулась с серьезными проблемами, уверен эксперт. Начиная с осени 2022 года, Украина потеряла свою двойную запасную мощность, которая была достигнута за счет деиндустриализации и массового оттока населения. В 2023 году ситуация стабилизировалась, и российские силы не наносили ударов, так как Киев себя вел достаточно прилично, а также гидроэлектростанции работали на полную мощность. Более того, по словам Лизана, Украина получала электроэнергию из Европы, что также помогало справляться с дефицитом.

Однако сейчас ситуация в украинской энергосистеме будет только ухудшаться, предупредил аналитик. Киев может столкнуться с критическим дефицитом электроэнергии, так как перетоки из Европы не являются бесконечными.

«Ранее поврежденные станции никто даже не ремонтировал, потому что — а зачем, из Европы электроэнергию получить проще. А теперь каждая потерянная электростанция — это большая проблема», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

В результате ударов России по энергообъектам Киев будет вынужден искать альтернативные источники энергоснабжения. Однако, считает Лизан, это окажется сложной задачей, поскольку страна уже испытывает трудности с обеспечением собственных потребностей в электроэнергии. Кроме того, такие поиски потребуют времени и значительных финансовых затрат.