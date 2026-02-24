Украина перенесла сроки начала поставок нефти в Словакию на 26 февраля

Украина опять поменяла сроки возобновления поставок нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» на 26 февраля. Это должно было произойти 25-го, сообщает ТАСС .

В Киеве не назвали причины отсрочек продажи нефти. Изначально ожидалось, что их восстановят 20 февраля. Но затем Украина постоянно переносила сроки.

Продажа нефти из РФ в Словакию по «Дружбе» через территорию Украины закончились в начале февраля. Власти государства 18 февраля объявили в республике кризисную ситуацию в связи с недостаточным количеством нефти.

Словакия в качестве ответа перестала поставлять электричество Украине. В Братиславе отмечают, что могут ввести и иные ограничения в адрес Киева, если поставки топлива не восстановят.

