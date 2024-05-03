Украина не смогла установить контакты с администрацией Telegram

Первый замглавы Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль рассказал, что украинские власти пока не смогли установить официальные контакты с руководством мессенджера Telegram. Об этом сообщает ТАСС .

В прошлом месяце председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявлял, что СБУ отправила запрос администрации мессенджера, в котором попросила заблокировать порядка 25 каналов, и этот документ был принят к рассмотрению.

«Чтобы штрафовать Telegram, нужно понимать, кто это. А мы, к сожалению, знаем лишь один адрес в Дубае, где вроде бы расположена штаб-квартира», — пояснил Коваль.

Он добавил, что пока все попытки связаться с администрацией оказались безуспешными.

Также чиновник посоветовал украинцам осторожно пользоваться данным мессенджером, так как Telegram остается российским.