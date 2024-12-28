Уязвимости системы: почему государство «видит» не всех рожденных детей

Существуют потенциальные уязвимости в системе регистрации новорожденных, из-за которых некоторые дети останутся «невидимыми» для государства, сообщил РИАМО к. э. н., доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

Действительно, государство может вообще «не видеть» рождение ребенка и выдавать документы даже «фейковым» детям, отметил он. Такая практика не является распространенным явлением, однако существуют потенциальные уязвимости в системе регистрации новорожденных.

Во-первых, недобросовестные медработники могут выдать фиктивное медицинское свидетельство о рождении без фактического рождения ребенка.

Во-вторых, возможна подделка медицинских свидетельств или иных документов, необходимых для регистрации рождения.

В-третьих, при родах вне медучреждений (так называемых родах на дому) без участия уполномоченных медицинских работников факт рождения может быть трудно подтвердить, и это открывает двери для мошенничества, так как на сегодняшний день для подтверждения факта рождения ребенка вне медорганизации достаточно свидетельских показаний, заявил Поляков.

«Государство видит детей, чье рождение было зарегистрировано в органах ЗАГС. Но существует риск, что некоторые дети останутся „невидимыми“ для государства, особенно если родители не обращаются в органы ЗАГС за свидетельством о рождении (по различным причинам: опасения, нелегальное положение, уклонение от алиментов и т. д.). Также детей могут специально скрывать от государственных органов», — отметил эксперт.