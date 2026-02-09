Уильям и Кейт Уэльские высказались о связи принца Эндрю с Эпштейном

Королевская семья выступила с заявлением касательно связи принца Эндрю с Джеффри Эпштейном, раскрыв детали, вызвавшие широкий общественный резонанс, сообщает Infox со ссылкой на Daily Express.

Принц Уильям и принцесса Кейт Уэльские впервые публично отреагировали на обвинения, выдвинутые против бывшего члена королевской семьи Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, касающиеся его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за преступления сексуального характера против несовершеннолетних и обвинялся в организации торговли детьми.

По имеющимся данным, об обеспокоенности королевской семьи рассказал представитель Кенсингтонского дворца во время встречи с прессой в Эр-Рияде.

«Я с уверенностью могу сказать, что принц и принцесса испытывают серьезные переживания из-за ухудшающихся новостей. Их мысли по-прежнему рядом с теми, кто пострадал», — подчеркнул пресс-секретарь.

Автор статьи особо отмечает, что Уильям и Кейт воздержались от прямых комментариев по существу обвинений, касающихся их дяди Эндрю.

Стоит напомнить, что Эпштейн скончался в заключении в 2019 году, ожидая суда по обвинениям в организации торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. В 2021 году его бывшая помощница Гислейн Максвелл была признана виновной в пособничестве его преступной деятельности.

Недавно Министерство юстиции США опубликовало архивные материалы, связанные с деятельностью Эпштейна, в которые вошли фотографии, переписка и списки контактов. Среди упомянутых имен фигурировали такие известные личности, как Эндрю, его бывшая супруга Сара Фергюсон, президент Франции Эммануэль Макрон и другие видные западные политики.

Ранее историк Лоуни выдвигал утверждение о причастности бывшего премьер-министра Великобритании к оргии с участием Эпштейна и Максвелл. Эта информация активно обсуждается экспертами и представителями СМИ, подогревая общественный интерес к делу. Ситуация вокруг Эндрю и Эпштейна продолжает оставаться в центре внимания, поскольку расследования и связанные с ними судебные процессы затрагивают множество влиятельных персон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.