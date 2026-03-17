Уголовка за грибы: что лучше не собирать в лесу, чтобы не нарваться на срок

Незнание ботаники не освобождает от выплат, поэтому золотое правило: не уверен в виде растения в лесу — не срезай, сообщил РИАМО юрист Харитон Ивлев.

С 2023 года лесные прогулки перестали быть томными: статья 260.1 УК РФ ввела уголовную ответственность за умышленный сбор краснокнижных видов.

«Например, рядовка мацутакэ, боровик королевский, саркосома шаровидная или трутовик лакированный. Если вы срезали их целую корзину и выложили фото в соцсети, следствие легко докажет умысел, а это до 4 лет лишения свободы и штраф до миллиона», — сказал Ивлев.

С растениями, по словам эксперта, нюансов еще больше. Подснежники (галантусы), лотосы, некоторые виды рододендронов и женьшень — это федеральный запрет. Но есть ловушка региональных Красных книг. Например, черемша (лук медвежий) в одном регионе разрешена к сбору, а в соседнем за пучок вам выпишут административный штраф. Ландыши тоже часто под охраной субъектов РФ.

«Самое страшное — это таксы за ущерб природе. Помимо штрафа, суд взыщет с вас стоимость каждого уничтоженного экземпляра по специальным тарифам. Сорвали 20 цветков? Ущерб может составить десятки тысяч рублей», — объяснил юрист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.