УФСБ предупредило о проверках администраторов каналов с буллингом в соцсетях

Елена Докучаева в эфире программы «Акцент» рассказала, что в последнее время дети стали чаще заниматься доксингом — публикацией персональных данных сверстников в интернете с целью травли. По ее словам, такие действия могут привести к серьезным последствиям, включая преступления террористической направленности.

«Преступления террористической направленности начинаются именно с буллинга в школе. Травля детей выходит на качественно новый уровень. Сюда подключается и доксинг: в интернете создают аккаунт, где выставляются персональные данные детей и их травят. Администраторы таких каналов сейчас устанавливаются. Пусть они не удивляются, что рано или поздно к ним придут люди в форме, потому что это противоправное действие», — пояснила Докучаева.

Она отметила, что подростки, участвующие в травле, часто не осознают последствий своих действий. Иногда они даже шантажируют жертв, требуя деньги за удаление информации из групп. Докучаева добавила, что изменения в поведении ребенка можно заметить по деталям в переписке, например, по необычным смайликам или пунктуации. По ее мнению, важно вовремя заметить такие сигналы и предложить подростку законную альтернативу.

