УФАС выявило сговор при заготовке и продаже древесины в Московской области

Антимонопольная служба Московской области возбудила дело против 13 компаний по подозрению в сговоре при покупке древесины без торгов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольная служба Московской области выявила признаки сговора между 13 компаниями при заготовке и реализации древесины. По данным прокурорской проверки, компании заключили устное антиконкурентное соглашение, чтобы приобретать древесину без проведения конкурентных процедур.

Девять из этих компаний зарегистрированы в Московской области, остальные — в Москве, Чеченской республике, Владимирской и Тульской областях. В результате расследования установлено, что ответчики использовали противоправную схему заготовки и реализации древесины без торгов.

Некоторые компании уклоняются от предоставления необходимых документов. В связи с этим антимонопольное ведомство намерено возбудить дела об административных правонарушениях по статье 19.8 КоАП РФ.

