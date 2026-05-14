УФАС возбудило дело против ООО «Доска Объявлений»

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении ООО «Доска Объявлений» из-за жалобы на рекламные письма без согласия получателя, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ведомство обратился житель с жалобой на письма с рекламой услуг ООО «Доска Объявлений», которые поступали на электронную почту без предварительного согласия на их получение.

По итогам проверки Московское областное УФАС России возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона «О рекламе». Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента.

Если вину компании установят, обществу грозит административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

