УФАС возбудило дело против «Банка Русский Стандарт»

Управление возбудило дело в отношении АО «Банк Русский Стандарт» после жалобы на рекламный звонок без согласия абонента, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Заявитель обратился в управление после входящего звонка на его абонентский номер. По его словам, звонок содержал рекламу услуг банка.

Антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если вину банка установят, АО «Банк Русский Стандарт» грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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