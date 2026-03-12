УФАС признало рекламу Московской биржи незаконной

В управление поступила жалоба от физического лица на рекламное СМС с предложением финансовых услуг. Сообщение было направлено без предварительного согласия абонента.

После проверки ведомство возбудило в отношении ПАО «Московская Биржа» дело по части 1 статьи 18 закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без согласия получателя.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей. Материалы переданы уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о привлечении компании к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

