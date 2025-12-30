УФАС Подмосковья выявило нарушение закона о рекламе в соцсети

Московское областное УФАС России признало физическое лицо нарушившим закон о рекламе при размещении образовательных услуг в социальной сети, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на размещение рекламы образовательных услуг в одном из сообществ социальной сети. Заявитель указал на возможные нарушения закона о рекламе.

По итогам проверки УФАС возбудило дело в отношении физического лица по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 закона о рекламе. Нарушение выразилось в распространении рекламы в интернете без пометки «реклама» и без указания рекламодателя.

Комиссия признала размещенную рекламу ненадлежащей и нарушающей требования законодательства. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения нарушителя к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

