УФАС Подмосковья выявило нарушение закона о рекламе при обзвоне клиентов

В управление поступила жалоба на входящий звонок с рекламой услуг по подбору автомобиля. Заявитель сообщил, что не давал согласия на получение такой рекламы.

После рассмотрения обращения антимонопольное ведомство возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Нарушение заключалось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Комиссия Московского областного УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала обязательное для исполнения предписание. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для привлечения компании к административной ответственности по статье 14.3 КоАП.

