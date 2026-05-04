УФАС Подмосковья возбудило дело из-за рекламы по звонку

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении физического лица после жалобы на рекламный звонок о продаже стеллажного оборудования в Подмосковье. Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступило обращение от жителя, который сообщил о входящем звонке на его абонентский номер с рекламой стеллажного оборудования. По мнению заявителя, рассылка была осуществлена без его согласия.

По итогам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на ее получение.

Если вина физического лица будет установлена, ему может грозить административный штраф по статье 14.3 КоАП РФ.

