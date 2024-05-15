УФАС Подмосковья внесет ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» в реестр нечестных поставщиков

Сведения в отношении ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за уклонения общества от заключения контракта. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Антимонопольное ведомство рассмотрело сведения, представленные МБУ «Содержание и благоустройство» Раменского округа, в отношении ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» для включения в РНП. Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок общество не представило учреждению через оператора электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта, в связи с чем учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на разработку архитектурно-планировочной концепции, проектно-сметной и рабочей документации для благоустройства детского сквера.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ» подлежат включению в РНП.