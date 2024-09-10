УФАС Подмосковья включит ООО «А-био» в реестр нечестных участников аукциона

Московское областное УФАС России рассмотрело обращение администрации Серпухова о включении сведений в отношении ООО «А-био» в реестр недобросовестных участников аукциона, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, ООО Фирма «А-био», признанное победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, не подписало договор в установленный законодательством РФ срок.

В связи с уклонением победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка, администрация направила обращение в Московское областное УФАС России. Факт неподписания ООО Фирма «А-био» договора подтвержден представленными администрацией документами. ООО Фирма «А-био» в рассмотрении обращения участие не принимало, доказательств, опровергающих позицию администрации, не представило.

Изучив имеющиеся документы, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО Фирма «А-био» подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.