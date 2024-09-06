УФАС Подмосковья сочло необоснованной жалобу на действия властей Раменского при торгах

Комиссия подмосковного УФАС рассмотрела жалобу ООО «Экскомавто» на действия администрации Раменского округа при организации и проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Жалоба признана необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация Раменского округа неправомерно установила требование к экологическим характеристикам транспортных средств в нарушение закона о пассажирских перевозках.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.