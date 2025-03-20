УФАС Подмосковья признало необоснованной жалобу на арбитражного управляющего при торгах

Комиссия Московского областного УФАС рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов — арбитражного управляющего при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника. Жалоба на действия арбитражного управляющего при организации и проведении торгов признана необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатор требует от претендентов на участие в торгах не установленные законодательством документы, а в извещении о проведении торгов указан неверный состав реализуемого имущества.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.