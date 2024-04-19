УФАС Подмосковья признало необоснованной жалобу на администрацию Щелкова

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Жалобу на действия администрации Щелкова при проведении торгов признали необоснованной. Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «ВЕГА» на действия администрации Щелкова при проведении открытого конкурса по отбору УК для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «ВЕГА» на участие в конкурсе и признала жалобу необоснованной.