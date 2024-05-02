«РВ»: майор ВСУ Безсонов ликвидирован в Одессе

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Майор ВСУ Игорь Безсонов был убит в результате удара российских сил по цели на территории Одессы, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Украинские власти начали публиковать сообщения о погибших в результате позавчерашнего ракетного удара по Одессе. Одним из них стал майор ВСУ Игорь Безсонов», — сказано в сообщении.

Прошлой ночью жители Одессы сообщают о серии мощных взрывов в центре города, в результате которых произошел пожар.

Минобороны России позже подтвердило, что ВС РФ успешно ликвидировали цель в центре Одессы. Был уничтожен штаб оперативного командования ВСУ «Юг».