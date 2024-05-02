«РВ»: майор ВСУ Безсонов ликвидирован в Одессе
Майор ВСУ Игорь Безсонов был убит в результате удара российских сил по цели на территории Одессы, сообщает Telegram-канал«Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Украинские власти начали публиковать сообщения о погибших в результате позавчерашнего ракетного удара по Одессе. Одним из них стал майор ВСУ Игорь Безсонов», — сказано в сообщении.
Прошлой ночью жители Одессы сообщают о серии мощных взрывов в центре города, в результате которых произошел пожар.
Минобороны России позже подтвердило, что ВС РФ успешно ликвидировали цель в центре Одессы. Был уничтожен штаб оперативного командования ВСУ «Юг».