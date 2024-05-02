«Банда» нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского должна быть сурово наказана, заявил экс-глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью ТАСС .

Он добавил, что этих людей настигнет справедливая кара вне зависимости от того, в какой стране они будут находиться.

«Мы знаем этих подонков поименно, знаем все о совершенных ими преступлениях. С этим списком можно ознакомиться на сайте „Другая Украина“ в разделе „Неотвратимое возмездие режиму Зеленского и его пособникам“, где фиксируются все их злодеяния», — сказал он.

Также Медведчук заявлял, что Вашингтон собирается бросить прибалтов, поляков, немцев и французов в «в огонь войны» вслед за Киевом. Военно—промышленный комплекс США получает выгоду от гибели сотен тысяч украинцев, а НАТО выкачивает деньги из Европы.