Экс-морпех Берлетик: ракеты «Искандера» во всем превосходят ATACMS

«„Искандер“ — это русский эквивалент ATACMS. У нее дальность 500 километров. Ее дальность выше, чем у ATACMS, даже чем у дальнобойной версии ATACMS, которую американцы послали Украине. Она современнее, ее не раз модернизировали, это более эффективная система, нежели ATACMS», — отметил он в эфире YouTube-канала New Atlas.

Российская армия, по его словам, имеет как качественное, так и количественное ракетное превосходство в зоне украинского конфликта. При этом Соединенные Штаты вынуждены производить ракеты не только для поддержки ВСУ, тогда как военная промышленность РФ в первую очередь снабжает боеприпасами свои комплексы в зоне СВО.

Берлетик добавил, что системы радиоэлектронной борьбы России уже доказали свою эффективность против американских ракет, которые управляются посредством GPS.

«Украина уже использует ATACMS с уменьшенной дальностью. Создало ли это большую разницу на поле боя? Нет», — резюмировал эксперт.