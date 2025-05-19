УФАС Подмосковья привлекло администрацию округа Пушкинский к ответственности

Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо администрации г. о. Пушкинский Московской области к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Управление признало главного эксперта отдела благоустройства и территориального контроля управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.9 КоАП.

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения антимонопольного законодательства, установленный управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении администрации.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства главному эксперту отдела благоустройства и территориального контроля управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.