УФАС Подмосковья привлекло администрацию Одинцова к административной ответственности

Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо администрации Одинцовского г. о. Московской области к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Управление признало главного инспектора отдела ремонта, эксплуатации и перспективного развития жилого фонда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации виновным в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 19.8 КоАП.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации на запрос управления.

Запрос направлен в целях обеспечения полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа главному инспектору отдела ремонта, эксплуатации и перспективного развития жилого фонда управления жилищно-коммунального хозяйства администрации назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.