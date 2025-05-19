УФАС Подмосковья привлекло администрацию Люберец к административной ответственности

Московское областное УФАС России привлекло должностное лицо администрации г. о. Люберцы Московской области к административной ответственности. Управление признало заместителя главы администрации виновным в совершении административного правонарушения, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения антимонопольного законодательства, установленный управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – администрации при организации и проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Люберцы Московской области.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства заместителю главы администрации назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.