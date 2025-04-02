УФАС Подмосковья повторно оштрафовало «Совкомбанк» за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ПАО «Совкомбанк» на сумму 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физлица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама не содержала наименование лица, оказывающего финансовые услуги.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18, части 1 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.